Rennes : ça bloque pour le transfert de Fabricio Bruno

En quête d’un nouveau défenseur central, le Stade Rennais s’était lancé à l’assaut d’un international brésilien pour sécuriser sa défense centrale, alors que Warmed Omari, Arthur Theate ou Christopher Wooh restent courtisés sur le marché. Rempart de Flamengo, avec qui il est lié jusqu’en 2028, Fabricio Bruno (28 ans), avait tapé dans l’œil des dirigeants Rouge et Noir, lui qui sortait d’une belle saison avec le club carioca (33 matches, 1 but).

Selon nos informations, Rennes et Flamengo sont sur le point de parvenir à un accord pour un montant de 12,5 millions, plus des bonus. Cependant, c’est du côté du joueur de 28 ans que cela bloque, car il réclame entre 2 et 2,5 millions d’euros annuels au club breton. L’international brésilien avait déjà refusé une offre de West Ham pour les mêmes raisons.