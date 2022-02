Serie A : l'Udinese arrache la victoire face au Torino

L'Udinese, 15e de Serie A avant la rencontre, accueillait le Torino (10e) dans le cadre de la 24e journée du championnat italien. La rencontre s'est terminée par une victoire des locaux dans le temps additionnel (2-0), et ce après quelques occasions des deux côtés. L'ex-Rennais Brandon Soppy se montrait remuant dans ce match et à l'origine de la meilleure action des locaux en première période (42e). L'Ivoirien Wilfried Singo pouvait délivrer les Turinois si Marco Silvestri ne s'était pas déployé devant lui en un contre un (64e).

Mais en toute fin de match, après le deuxième jaune de Rolando Mandragora (90e+2), le défenseur argentin Nahuel Molina convertissait le coup-franc de 25 mètres provoqué par l'expulsé (1-0, 90e+3). Quelques minutes plus tard, son compatriote Ignacio Pussetto scellait le sort du match sur penalty (2-0, 90e+7). Avec cette victoire, les Bianconeri passent 14es et prennent neuf points d'avance sur le premier relégable, tandis que le Toro reste 10e et rate l'occasion de se rapprocher des places européennes.