Le Barça a verrouillé le stade olympique Lluís Companys

Le chantier du Camp Nou a pris beaucoup de retard. La construction du nouvel écrin blaugrana a débuté en juin 2023 et tout devait être livré à la fin de l’année 2024. Aujourd’hui, les délais ne seront pas tenus et les plus pessimistes annoncent une livraison en 2026. En attendant, le FC Barcelone n’était pas sûr de pouvoir terminer sa saison dans l’enceinte qui l’héberge pendant les travaux, le stade olympique Lluís Companys.

Mundo Deportivo annonce cet après-midi qu’un accord a été trouvé entre le club catalan et la municipalité. Le Barça pourra rester dans l’antre actuel jusqu’à la fin de la saison en Liga. Le Barça décidera ensuite si cela vaut la peine de démarrer l’exercice 2025/2026 dans un Camp Nou toujours en travaux.