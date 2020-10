OM-Manchester City Streaming : comment regarder le match en direct

Sept ans après son dernier match de Ligue des Champions, l’Orange Vélodrome de Marseille retrouve la Ligue des Champions pour une affiche au sommet face au Manchester City de Pep Guardiola ce mardi à 21h. Et le vainqueur de la C1 en 1993 aura fort à faire dans une enceinte phocéenne à huis clos, restrictions sanitaires obligent. C’est un match face à l’une des plus grosses équipes d’Europe qui est au programme. Le club phocéen coaché par André Villas-Boas, défait au Pirée face à l’Olympiakos pour son entrée dans la compétition, va donc devoir faire un sacré coup pour prendre la mesure des Cityzens. Et Florian Thauvin, Dimitri Payet et compagnie auront fort à faire devant la bande à Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Riyad Mahrez qui l’ont emporté 3-1 face au FC Porto à l’Etihad Stadium pour leur entrée en C1.

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude depuis plusieurs mois, il va falloir continuer à s’adapter, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR. Mais petite nouveauté cette saison, il faut désormais compter avec Mediapro et sa chaine Telefoot pour la C1 qui co-diffusera la compétition avec RMC Sport. Les deux chaînes diffuseront donc en direct la rencontre opposant l’OM et Manchester City sur RMC Sport 1 et sur La Chaîne Telefoot ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti sur le pré pour cette rencontre très attendue par les supporters marseillais.

Regarder le match de foot OM-Manchester City en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la première journée de la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. En effet, la chaine, qui appartient au groupe Altice, peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée et l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-anglais. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone où que vous vous trouvez tant est si bien que vous disposez d’une bonne connexion 4G.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce OM vs Manchester City directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre directement installé chez vous dans votre salon, pour peu que vous ayez un Wifi performant ou une bonne 4G. Une affiche au sommet qui sera arbitré par Tobias Stieler. L'arbitre allemand de 39 ans, n’a pas une grande expérience en Champions League puisqu’il s’agira seulement de sa cinquième rencontre arbitrée en C1.

