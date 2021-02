OM : le groupe pour affronter l’OL

Ce dimanche, la Ligue 1 nous offre un joli choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Un match à la saveur particulière pour les deux équipes et les Phocéens, dont la semaine a été agitée, tenteront d’entamer cette nouvelle ère de la meilleure manière possible.

Pour cela, Nasser Larguet pourra compter sur les retours d'Arkadiusz Milik, absent depuis le match face à Lens le 3 février dernier, Florian Thauvin et Christopher Rocchia. À noter également l’absence de Bamba Dieng. Le jeune attaquant sénégalais n’est pas appelé pour ce match malgré ses bonnes performances récemment. Sakai est lui aussi absent, suspendu après son carton rouge face à Nantes.

Le groupe de l’OM :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu ; Caleta-Car, Nagatomo, Perrin, Alvaro, Balerdi, Rocchia, Lirola ; Kamara, Gueye, Ntcham, Cuisance, Khaoui ; Germain, Thauvin, Milik, Luis Henrique, Payet.