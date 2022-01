Ousmane Dembélé bloque toute la fin de mercato du FC Barcelone, la Juve envoie du lourd pour Dusan Vlahovic

La suite après cette publicité

Dembélé bloque le mercato du Barça

Ousmane Dembélé embête encore et toujours le FC Barcelone. On savait que le Français refusait de prolonger avec le club catalan. On sait aussi qu'il ne semble pas vraiment décidé à partir avant le 31 janvier. Du coup, la situation est bloquée entre les deux parties. Problème, c'est que cela embête le Barça sur beaucoup plus de choses que prévu. Selon L'Esportiu, Dembélé est la clé pour que le FCB réussisse à faire venir Nicolas Tagliafico et/ou Alvaro Morata avant le début de la semaine prochaine. Mais pour cela, il faut que l'ancien Rennais fasse quelque chose : soit prolonger, soit partir. Va-t-il le faire ? Le Barça va-t-il réussir à le convaincre puis à signer deux joueurs en une semaine ? Ce sont «7 jours en or» qui arrivent pour le Barça, selon le média catalan. Il ne faut pas les gâcher.

Le dossier Vlahovic enflamme l'Italie

«On y est» pour Dusan Vlahovic ! Voilà le cri du cœur de Tuttosport ce matin une couverture de son édition du jour. Depuis hier soir, les informations s'enchaînent sur ce dossier. La Fiorentina semble enfin prête à laisser partir son buteur, mais elle demande juste à celui-ci de clarifier une bonne fois pour toutes ses envies. Le Serbe semble avoir la volonté d'aller à la Juventus. Et cette dernière aurait lâché une offre de 60 M€ à la Viola pour la faire craquer, selon la Gazzetta dello sport. D'autant que Vlahovic et la Juve seraient déjà d'accord sur les termes d'un contrat. Un bail de 5 ans à 7 M€ de salaire par saison. Pour ce qui est du prix du transfert, le Corriere dello sport indique que la Viola a expliqué à la Juventus qu'elle attendait 70 M€ pour son buteur. Les Turinois, qui le veulent vraiment, devraient sans doute faire l'effort.

Newcastle veut absolument Lingard

Le nouveau riche de la Premier League, Newcastle, est prêt à tout pour se sauver. Actuellement 18es de Premier League, les Magpies ont déjà cassé leur tirelire afin d'attirer Kieran Trippier et Chris Wood durant ce mois de janvier. Mais ce n'est visiblement pas terminé. Selon The Sun, Newcastle voudrait attirer en prêt le joueur de Manchester United, Jesse Lingard. Les deux négocieraient entre eux. Mais afin de convaincre l'international anglais de venir, Newcastle serait prêt à lui proposer un pont d'or. Un salaire de quasiment 600 000 livres par semaine ! De quoi faire réfléchir Lingard et finir de convaincre MU qui se débarrasserait durant quelques mois d'un important salaire.