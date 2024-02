Le PSG réunit plusieurs légendes du club

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va affronter la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Pour soutenir Kylian Mbappé et ses coéquipiers, plusieurs légendes de l’écurie francilienne seront présentes dans les tribunes du Parc des Princes. D’autres, elles, le feront à distance. En effet, le club de la capitale a annoncé que d’anciennes gloires du PSG vont se réunir au Qatar. «Les Légendes du Paris Saint-Germain se déplacent à Doha (Qatar) du 13 au 15 février 2024 pour célébrer l’histoire du club, dans un voyage alliant football et découverte. En collaboration avec son partenaire Visit Qatar, cet événement unique ravive la passion des supporters du club à travers le monde. Pour la toute première fois au Qatar, le Paris Saint-Germain célèbre les Légendes qui ont façonné son histoire riche et lumineuse, contribuant ainsi à son ascension pour devenir l’un des plus prestigieux clubs de football au monde. La présence exceptionnelle à Doha de Pedro Miguel Pauleta, Ronaldinho, Ludovic Giuly, Claude Makélélé, Javier Pastore, Jay-Jay Okocha, Didier Domi et Nenê, au cœur d’activités d’exception, réveillera avec passion les souvenirs des fidèles supporters des Rouge & Bleu, aux quatre coins de la planète. Au cours de ce voyage, les illustres figures du Paris Saint-Germain participeront à un Tournoi des Légendes « Legends Tour by Visit Qatar », arborant fièrement le brassard de capitaine au sein d’équipes composées de partenaires du club. Ils se rendront au Doha Tennis Tournament et au Qatar International Food Festival pour un live cooking show spécial, durant lequel le renommé chef Alexandre Guillo cuisinera leurs plats favoris sous leurs yeux.»

Le PSG a ensuite précisé : «de nombreux défis et découvertes permettront aux Légendes de s’imprégner du dynamisme et de l’effervescence qui entourent la vie de la capitale du Qatar. Ce voyage sera également l’opportunité de découvrir les installations du club et de ses partenaires à Doha, telles que la PSG Academy, la clinique Aspetar ou l’Ooredoo Doha Marathon. Plusieurs événements uniques réuniront les Légendes parisiennes et des fidèles supporters du club, petits et grands, pour raviver les souvenirs mémorables qui ont marqué l’histoire et la renommée du Paris Saint-Germain. Le soir du 14 février, les Légendes se rassembleront pour assister à l’excitante rencontre d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Plus de 150 supporters sont attendus à cette projection exceptionnelle, où ils uniront leurs forces aux cotés des Légendes pour soutenir les nouveaux héritiers sur le terrain, les encourageant dans leur quête d’une nouvelle victoire. Cette initiative reflète les ambitions et les valeurs du Paris Saint-Germain, qui mettent l’accent sur la transmission et le partage de son histoire extraordinaire auprès des jeunes générations. Le voyage des Légendes à Doha incarne plus que jamais les relations indéfectibles qui unissent le club à ses partenaires, notamment Visit Qatar, et l’unité au sein de la grande famille des Rouge & Bleu, contribuant à créer des moments inoubliables.» Le PSG va donc mettre à l’honneur ses légendes ces prochains jours.