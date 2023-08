Qui est Gonçalo Ramos, le futur 9 du PSG ?

La suite après cette publicité

Benfica l’adorait. Le Real Madrid le convoitait. Manchester United l’espérait. Le Paris Saint-Germain devrait, sauf énorme retournement de situation, l’enrôler. Son nom ? Gonçalo Ramos. Considéré par de nombreux observateurs comme l’un des plus prometteurs à son poste, l’attaquant portugais de 22 ans devrait bel et bien être le futur numéro 9 des champions de France en titre. Le tout contre un chèque de 80 millions d’euros (bonus compris). Auteur d’une dernière saison époustouflante avec les Aguias où il a inscrit 27 buts et délivré 12 offrandes en 47 rencontres sous le maillot lisboète, le natif d’Olhão s’apprête désormais à porter l’attaque francilienne.

Un ascension express avec le SL Benfica !

Peu connu aux yeux du monde entier avant la dernière Coupe du monde au Qatar, remportée par l’Argentine, Gonçalo Ramos ne cesse pourtant d’impressionner du côté de Benfica. Formé au club, le droitier d’1m85 s’était notamment fait remarquer lors de l’UEFA Youth League en 2019/2020. Avec 8 buts et 3 passes décisives en 9 rencontres, il avait ainsi emmené les siens jusqu’en finale. Malgré un nouveau doublé, il ne pouvait cependant pas éviter la défaite (2-3) des Lisboètes face aux jeunes du Real Madrid. Qu’importe. Le 21 juillet 2020, Gonçalo Ramos joue son premier match en professionnel, lors d’une rencontre de Liga NOS face au Desportivo Aves. Et le talent du Portugais ne se fait pas attendre…

Entré en jeu ce jour-là, il s’offre un doublé, contribuant ainsi à la victoire de son équipe (4-0). Depuis, le rêve se poursuit. Profitant du départ de Darwin Núñez pour Liverpool, Gonçalo Ramos prend davantage de responsabilités en attaque en 2022-2023. Résultat ? Un titre de meilleur buteur du championnat portugais avec 19 buts, auxquels il faut ajouter 7 passes décisives. Brillant lors des grands rendez-vous, l’avant-centre du SLB s’illustre également sur la scène européenne (4 buts et 2 offrandes en 4 matches de Ligue des Champions). De quoi logiquement attiser les convoitises lors de ce mercato estival. De quoi, également, confirmer le potentiel aperçu avec la sélection portugaise.

La Seleção, son terrain de jeu !

Vice-champion d’Europe U19 avec le Portugal, Ramos s’est, en effet, régulièrement illustré dans les catégories jeunes. En 2019, lors du championnat d’Europe U19 disputé en Arménie, il termine ainsi meilleur buteur de la compétition avec quatre réalisations, dont un triplé contre l’Irlande en demi-finale. Pilier de l’équipe, il ne peut cependant pas empêcher la défaite 2-0 en finale contre l’Espagne. Bis repetita en 2021 où il portera l’attaque de la Seleção U21 (14 buts en 18 rencontres) avant d’échouer face à l’Allemagne en finale de l’Euro. Bluffant sous les couleurs de son pays et auteur d’une première partie de saison tonitruante avec le SL Benfica, il est finalement sélectionné par Fernando Santos pour disputer le Mondial qatari…

Buteur et passeur face au Nigéria à l’occasion d’un dernier match amical de préparation en novembre dernier, Ramos débutera, malgré tout, la compétition dans la peau d’un joker de luxe. Au bord des pelouses, il observe alors Cristiano Ronaldo et les siens se qualifier pour les huitièmes de finale. Avant d’entrer en jeu contre la Suisse… Pour le plus grand bonheur de la Seleção. Pour le plus grand malheur de CR7. Auteur d’un triplé et d’une passe décisive face à la Suisse (6-1), il est finalement reconduit à la pointe de l’attaque contre le Maroc et relègue ainsi la star portugaise sur le banc des remplaçants. S’il ne peut éviter l’élimination des Portugais contre les Lions de l’Atlas, Ramos est désormais considéré comme l’une des révélations de cette Coupe du monde.

Un profil complet et efficace !

«S’il continue à travailler comme il l’a fait jusqu’à présent, je pense qu’il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs attaquants du monde. Il est déjà proche de ce niveau, mais il doit aller dans un championnat plus compétitif et y faire ses preuves. Je pense qu’il a toutes les qualités pour cela. Il a toutes les qualités pour jouer en Premier League et quand je dis Premier League, je pense aussi à Manchester United. Je pense qu’il pourrait devenir une grande référence à son poste dans les années à venir, mais ce n’est pas encore à moi d’être directeur sportif», avouait, dans cette optique, le milieu offensif des Red Devils Bruno Fernandes au cours d’un entretien accordé à Sport TV.

Malgré l’appel du pied de son compatriote, c’est donc dans la Ville Lumière que la pépite portugaise devrait poursuivre sa jeune et prometteuse carrière. Déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain l’été dernier, Ramos était l’une des priorités de Luis Campos. Technique, capable de jouer en pivot mais également réputé pour ses nombreux décrochages, il va ainsi apporter ses qualités de travailleur acharné, d’attaquant qui aide beaucoup l’équipe défensivement et qui participe activement à la construction du jeu. Si certains observateurs considèrent qu’il est plus à l’aise dans un système à deux attaquants, le Portugais brille aussi par son sang froid devant les buts et son instinct de tueur dans la surface.

Un profil complet que le PSG n’avait pas encore dans son effectif et qui pourrait donc rapidement devenir la nouvelle coqueluche du Parc des Princes. Solide physiquement, Gonçalo Ramos va, quoi qu’il en soit, apporter sa polyvalence et son sens du but à Luis Enrique. Une excellente nouvelle pour les Rouge et Bleu, qui s’apprêtent également à enregistrer l’arrivée d’Ousmane Dembélé et visent toujours Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Le tout, sans oublier Neymar de retour dans le onze parisien et brillant pour sa première titularisation de la saison ce jeudi… Un secteur offensif sacrément copieux qui pourrait bien faire trembler de nombreuses défenses françaises et européennes…