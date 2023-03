Espagne : le clan Ferran Torres fustige sa mise à l’écart de la sélection

La suite après cette publicité

L’ère Luis de la Fuente s’est officiellement lancée hier à la tête de la sélection espagnole. Le successeur de Luis Enrique a dévoilé la première liste de son mandat hier avec de très nombreuses surprises. Preuve qu’il souhaite être en rupture avec son prédécesseur, il n’a appelé que 11 joueurs présents au Qatar en novembre. Pas mal d’éléments manquent à l’appel comme Azpilicueta, Jordi Alba, Ansu Fati, Koke, Marco Asensio ou encore Ferran Torres. Les représentants de ce dernier ont même fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Leaderbrock Sports, qui travaille également pour Pedri, a publié une story sur Instagram, accompagnée de la photo de l’attaquant fêtant un but sous le maillot de la Roja. « 15 buts (en sélections, ndlr) et de nombreux titres depuis les U17. L’histoire et les étapes ne peuvent être oubliées. Il y a des gens qui vont être très contents aujourd’hui… vous tenez déjà votre trophée ». Le gendre de Luis Enrique n’entre visiblement pas dans les plans du nouveau sélectionneur…

