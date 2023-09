Ligue 2 : le leader Laval enchaîne, Grenoble s’offre le scalp de Bordeaux, Auxerre dompte Rodez

Ce samedi, le multiplex de la 9e journée de Ligue 2 nous réservait plusieurs belles affiches. Laval, leader surprise, recevait notamment un Valenciennes en difficulté depuis plusieurs semaines. Et après 79 minutes poussives face à un VAFC bas sur le terrain, le club de la Mayenne a trouvé la faille grâce à Malik Tchokounté (1-0, 79e). Grâce au buteur de 35 ans, Laval conserve sa première place au classement et glane son septième succès de la saison. Le dauphin de Laval s’appelle Grenoble. Ce samedi, les Isérois se sont imposés à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Malgré un bon début de match, le club au scapulaire a été piégé par l’erreur grossière de son gardien Rafal Straczek, bien exploitée par Virgiliu Postolachi, qui a laissé passer le ballon sous son pied suite à une passe en retrait de Barbet (1-0, 14e). Aidé par un bon Brice Maubleu dans les buts et intéressant dans le jeu, le GF38 a parachevé son succès en fin de rencontre grâce à Saikou Touray (2-0, 90+1e). Bordeaux est douzième.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 22 9 7 7 1 1 12 5 2 Grenoble 19 9 7 5 4 0 9 2 3 Auxerre 18 9 11 5 3 1 21 10 4 Angers 17 9 4 5 2 2 11 7 5 Guingamp 14 9 6 4 2 3 14 8 6 Rodez 14 9 2 4 2 3 14 12 Voir le classement complet

Dans un choc pour le haut de tableau, Auxerre a reçu Rodez. Finalement, malgré des Ruthénois parfois entreprenants, l’AJA s’est imposé grâce à des réalisations de Gauthier Hein (1-0, 33e) et Gaëtan Perrin (2-0, 72e). Un succès qui permet aux Auxerrois de conserver leur troisième place. Dans les autres rencontres de la soirée, Annecy et le Paris FC se sont neutralisés à l’issue d’une rencontre prolifique (2-2). Angers s’est imposé en fin de rencontre grâce à un but de Loïs Diony (1-0, 77e), son cinquième cette saison dans l’antichambre de l’élite. Il a été buteur puis passeur car l’ancien de l’ASSE a offert un caviar à Farid El Melali pour le deuxième but de la rencontre (2-0, 90+6e). Quatrièmes, les Angevins sont talonnés de près par Guingamp qui s’est imposé également lors du dernier quart d’heure à Caen grâce à Amadou Sagna (0-1, 77e). Pour finir, QRM s’est imposé sur la plus petite des marges à Dunkerque dans un duel de mal classés quand Henri Saivet a donné la victoire à Pau sur penalty contre Amiens (1-0).

Les matchs du soir :

Grenoble 2-0 Bordeaux : Postolachi (14e), Touray (90+1e)

Dunkerque 0-1 QRM : Soumano (50e)

Laval 1-0 Valenciennes : Tchoukounté (79e)

Auxerre 3-1 Rodez : Hein (33e), Perrin (72e), Raveloson (90+5e) / Corredor (90+5e)

Annecy 2-2 Paris FC : Pajot (18e), Ntamack (46e) / Lukembila (51e), Gory (62e)

Caen 0-1 Guingamp : Sagna (77e)

Angers 1-0 Concarneau : Diony (77e), El Melali (90+6e)

Pau 1-0 Amiens : Saivet (s.p., 21e)