Des investisseurs réclament plus d’un milliard de dollars à Cristiano Ronaldo

Sur ses réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo fait souvent la promotion de la société Binance, l’une des plus grandes bourses mondiales de cryptomonnaies et de gestion de portefeuille de devises numériques. Dans le cadre de ce partenariat, Binance avait lancé en novembre 2022 la collection « CR7 » de jetons non fongibles (NFT). À l’époque, un jeton coûtait 77 dollars, soit environ 70€. Un an plus tard, la valeur du jeton a chuté à 1 dollar, soit 91 centimes d’euros. Un effondrement qui pourrait coûter très cher à la star portugaise.

La BBC révèle en effet que CR7 fait l’objet d’une plainte collective aux États-Unis. Les plaignants affirment avoir été poussés par les publicités faites par Ronaldo à réaliser des investissements à perte. Et aujourd’hui, ils réclament des dommages et intérêts supérieurs à un milliard de dollars, soit plus de 911 M€ ! Contactés par le média anglais, ni Binance ni Ronaldo n’ont voulu réagir.