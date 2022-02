L'OL va perdre un nouveau cadre cet été

La suite après cette publicité

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a dû faire ses adieux à l'un de ses meilleurs éléments. S'il est vrai que l'offre de Newcastle de plus de 50 millions d'euros était difficile à refuser, et que les Rhodaniens ont pu enrôler Ndombélé pour le remplacer, Bruno Guimarães restait un joueur très important de l'équipe. Et tout porte à croire que d'autres joueurs majeurs quitteront le Groupama Stadium cet été.

Comme l'indique Le Progrès, ce sera le cas de Jason Denayer. Le média indique que l'OL et le défenseur belge « seraient très proches d'une séparation ». L'ancien de Manchester City quitterait donc la Capitale des Gaules libre de tout contrat, lui qui avait déjà des touches en Angleterre et en Italie ces derniers mois.

Des demandes salariales trop élevées

Alors qu'il est blessé à la cheville en ce moment, ses prétentions salariales seraient bien trop élevées pour les finances de l'Olympique Lyonnais, d'autant plus qu'il est fort probable que l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas ne dispute pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Un nouveau scénario à la Memphis Depay pour les Lyonnais donc.

« On n’a pas renoncé à prolonger Jason Denayer. La balle est dans son camp, je l’ai eu personnellement, on savait qu’il était blessé. Après que Vincent (Ponsot) a trouvé les bases de discussion avec les agents, j’ai échangé personnellement avec Jason. Il m’a simplement dit qu’il ne disait pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. [...] Donc voilà, il y a encore des chances de le prolonger, et puis comme on est prévoyant, on a activé d’autres pistes », confiait le patron de l'OL il y a un peu plus d'une semaine, assurant donc déjà travailler sur un remplaçant. L'aventure de Denayer à Lyon touche donc à sa fin...