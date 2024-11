Qualifs CAN 2025 : l’Algérie termine en beauté et reste invaincue, le Togo s’impose

Éliminatoires CAN

Fin des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations dans le groupe E où le suspens n’était plus d’actualité. Première, l’Algérie a terminé invaincue grâce à un nouveau succès large contre le Libéria (5-1). Les Fennecs ont pourtant été menés avec le but précoce de Sampson Dweh (6e) mais Aïssa Mandi (20e) puis Riyad Mahrez (29e) ont permis à la bande de Vladimir Petkovic de revenir au tableau d’affichage. Bounedjah (64e, 3-1), Gouiri (74e, 4-1) et Amoura (90e+5) sont par la suite venus alourdir le score.

À l’issue du match, l’Algérie confirme sa logique place de leader avec 16 points glanés en 6 rencontres. Large victoire également pour le Togo face à la Guinée-Équatoriale (3-0). Les Togolais sont toutefois éliminés, mais terminent à la troisième place du groupe grâce à des buts de Yaw Annor (14e, 87e) et Denkey (54e). Défaite sans conséquence donc pour la Guinée-Équatoriale qui ira bien à la Coupe d’Afrique des Nations. Le pays garde ainsi sa 2e place au sein du groupe E avec ses 8 points.