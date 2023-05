DKS, l’agence d’image nouvelle génération

En pleine pandémie COVID alors que les stades manquaient de supporters, Mike Dineka et ses trois associés ont fondé DKS, l’agence basée intégralement sur l’image des sportifs de haut niveau en ciblant de jeunes talents à très fort potentiel. Consciente de l’évolution du digital, et des revenus complémentaires que peut générer un athlète à travers son image, l’agence DKS met à disposition tous les outils nécessaires permettant d’accroître l’influence et la notoriété d’un footballeur professionnel. Le très coté photographe professionnel Alexi Pavlov, associé et directeur artistique de l’agence, s’est démené à apporter un contenu nouveau et original en termes de photo et vidéo. Très réputé dans son domaine, il promet de l’innovation au centre de l’image.

Fort de ses expériences, l’agence, qui gère les intérêts du prometteur roc défensif de l’OL Castello Lukeba, du redoutable attaquant du MHSC Elye Wahi, du milieu vif de Lorient Stéphane Diarra et de la défenseure de l’OL et de l’Équipe de France Griedge MBock, a déjà conclu certains deals avec les plus grandes marques mondiales tels que Hugo Boss. Mike Dineka, nous explique en quoi son agence d’image est différente des autres : «chez DKS, nous avons une idée précise de ce que nous voulons apporter aux sportifs de haut niveau. Pour se faire, on s’est entouré de ce qu’il se fait de mieux pour apporter une vraie alternative à ce qui existe aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle Castelo Lukeba, Elye Wahi notamment nous font confiance et que d’athlètes d’envergure nous sollicitent ponctuellement.»

