Premier League : Manchester City en patron face à Brighton

Après la cinglante victoire de Chelsea face à Norwich (7-0), la neuvième journée de Premier League se poursuivait ce samedi à 18h30 avec un choc du haut de tableau. À l'Amex Stadium, Brighton (4e, 15 pts) accueillait Manchester City (3e, 17 pts), deux formations en forme depuis le début de saison. Invaincus depuis la troisième journée et une défaite contre Everton (0-2), les Seagulles restaient malgré tout sur une série de trois matches nuls consécutifs, dont les deux derniers (Arsenal, Norwich) sans inscrire le moindre but. Forts de sept matches d'affilée, en championnat, sans connaître la défaite, les Citizens, battus en ouverture contre Tottenham (0-1), sortaient, quant à eux, d'une victoire logique contre Burnley (2-0) et d'un récital offensif contre Bruges (5-1) à l'occasion de la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Pep Guardiola, toujours privé de Ferran Torres, optait pour un 4-3-3 où Gündogan démarrait au poste de Kevin De Bruyne, ménagé. Devant, associé à Foden et Grealish, Jesus était préféré à Sterling. De son côté, Graham Potter devait faire avec le forfait de Welbeck et alignait un 4-4-2, une nouvelle fois sans Bissouma, remplaçant au coup d'envoi.

Manchester City sans rival

Maîtres des débats dès l'entame de la rencontre, malgré la volonté des Seagulls d'imposer un pressing haut, les Citizens se créaient d'emblée plusieurs situations franches. Bien décalé par Grealish, Cancelo armait la première frappe cadrée de ce match mais Sanchez détournait parfaitement en corner (7e). Dans la foulée, Jesus, trouvé par Gündogan à l'origine du contre, éliminait le portier de Brighton avant de voir son tir dégagé en catastrophe par Dunk, héroïque sur sa propre ligne de but (11e). Une domination des hommes de Pep Guardiola finalement récompensée juste avant le quart d'heure de jeu. Sur un ballon dans les airs, Sanchez, au duel avec Jesus, ne pouvait s'en saisir. Opportuniste, Silva en profitait pour trouver Gündogan qui concluait l'offrande dans les cages vides (1-0, 13e). Malgré l'intervention de la VAR pour une possible faute au départ de l'action, l'arbitre de la rencontre Kevin Friend validait finalement le but.

Insatiables, les coéquipiers de Silva imprimaient un rythme infernal. Après un rush solitaire de Grealish, Jesus récupérait le cuir avant de voir sa tentative contrée par Sanchez puis Veltman (20e). Pas de quoi freiner les ardeurs mancuniennes... Sur un nouveau contre éclair, Grealish décalait idéalement Foden qui plaçait une frappe gagnante, déviée par Burn (2-0, 28e). Et les Citizens allaient, en plus, profiter des erreurs défensives de leur adversaire du jour... Sur une relance totalement manquée par Dunk, Silva lançait une nouvelle offensive, conclue victorieusement par Foden, déviant la frappe initiale de Jesus et trompant la vigilance de Sanchez, non exempt de tout reproche (3-0, 31e). Après une demi-heure de jeu, City vivait une véritable promenade de santé. En contrôle total (14 tirs à 3), Foden (45+1e) puis Grealish (45+2e) s'essayaient également juste avant la pause mais le portier des Seagulls évitait aux siens de complètement sombrer.

Les Citizens contrôlent la réaction des Seagulls

Au retour des vestiaires, les débats s'équilibraient quelque peu et les hommes de Graham Potter tentaient de se montrer plus incisifs sur le plan offensif. Sur un petit centre piqué de Trossard depuis la gauche, Gross, en pivot, tentait sa chance mais Ederson intervenait en deux temps sur sa ligne (55e). Dans la continuité, Trossard, très actif dans le second acte, enroulait sa frappe mais le portier des Sky Blues était une nouvelle fois bien positionné pour capter le ballon (58e). Un visage plus séduisant pour les Seagulls qui allait se confirmer quand Trossard, bien décalé par Moder, armait une puissante frappe croisée du gauche superbement détournée par Ederson (61e). Malgré cette domination, Brighton ne trouvait pas la faille dans la défense mancunienne pour relancer cette rencontre. Bousculés par les entrées de Mwepu et Lamptey, les Citizens craquaient finalement sur un nouveau mouvement collectif de haute volée.

A la conclusion d'une longue séquence de possession de balle des Seagulls, Trossard lançait Mwepu, fauché par Ederson dans la surface. Après intervention du VAR, l'arbitre accordait finalement le penalty et l'Argentin Mac Allister transformait la sentence face au gardien brésilien, pourtant parti du bon côté (3-1, 81e). Un sursaut d'orgueil qui ne déstabilisait pas, pour autant, les coéquipiers de Laporte en fin de rencontre. Après des tentatives de Foden (88e) et Cancelo (90+4e), Mahrez parachevait finalement la victoire de Manchester City dans le temps additionnel (4-1, 90+5e). Avec ce large succès (4-1) et avant le North West derby entre Manchester United et Liverpool programmé demain à partir de 17h30, les Citizens (2e) reviennent à deux points seulement du leader Chelsea, et ce avant d'accueillir Crystal Palace lors de la dixième journée. Après trois matches nuls consécutifs, Brighton confirme son coup d'arrêt passager avant un nouveau déplacement périlleux sur la pelouse de Liverpool.

