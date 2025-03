Côme : Nico Paz fait de nombreux envieux

Arrivé à Côme l’été dernier, Nico Paz est rapidement devenu l’un des hommes forts de l’équipe de Cesc Fabregas. Titulaire régulier, le gaucher a déjà disputé 27 matchs de Serie A cette saison, pour 6 buts et 6 passes décisives. Forcément, l’Argentin se retrouve pisté par d’autres écuries. Et d’après les informations de la Repubblica, l’Inter, Naples et la Roma seraient sur les traces du joueur de 20 ans.

La suite après cette publicité

Cependant, acquérir le milieu de terrain formé au Real Madrid ne sera pas chose aisée. Premièrement, parce que les Merengues possèdent une clause de rachat. Deuxièmement, parce que Côme se verrait bien le conserver de nombreuses saisons. Pour cela, l’actuel 13e de Serie A serait prêt à débourser 18 millions d’euros pour convaincre Florentino Pérez.