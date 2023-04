Manchester United : Luke Shaw prolonge jusqu’en 2027

Luke Shaw poursuit son aventure avec Manchester United. Arrivé en 2014 en provenance de Southampton, le latéral anglais à prolonger son contrat jusqu’en 2027 avec les Red Devils. Le club mancunien a annoncé la nouvelle dans un communiqué officiel ce mardi. Le Britannique de 27 ans a déjà disputé 249 matches avec l’actuel 5e de Premier League. Ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire d’United.

« Il y a neuf ans, j’ai signé dans ce club extraordinaire et je suis ravi de prolonger mon contrat », a-t-il affirmé sur le site officiel du club. « J’ai énormément grandi depuis mon arrivée à Manchester, tant en tant que personne qu’en tant que joueur ; je sais ce qu’il faut faire pour réussir dans un club comme celui-ci. Nous n’en sommes qu’au début de notre parcours sous la houlette du manager et de son équipe d’entraîneurs. Nous avons déjà connu le succès cette saison, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Il y a une grande opportunité de créer quelque chose de spécial ici, et je vais tout donner pour en faire partie ».

