Tottenham va blinder Heung-Min Son

Orphelin d’Harry Kane, parti s’offrir un nouveau défi en Allemagne du côté du Bayern Munich, Tottenham peut toutefois compter sur Heung-Min Son pour briller en Premier League. Si le club londonien occupe actuellement la deuxième place au classement et reste invaincu depuis le début de saison (4 victoires, 1 nul), c’est en partie grâce à sa vedette coréenne, décisive lors des cinq derniers matchs des Spurs dans le championnat anglais (5 titularisations, 5 buts, 3 assists).

Logiquement, les performances du joueur de 31 ans forcent la direction londonienne à envisager sérieusement de le blinder. D’après The Telegraph, une clause spéciale intégrée dans le contrat du natif de Chuncheon en juillet 2021 (date à laquelle il s’était déjà réengagé pour deux saisons supplémentaires) permettrait aux dirigeants anglais d’étendre automatiquement son bail et le lier à Tottenham jusqu’en juin 2027. Comme le révèle le tabloïd britannique, celle-ci devrait être activée dans les jours à venir et éviterait ainsi aux Spurs de revivre un scénario similaire à celui d’Harry Kane l’été prochain.