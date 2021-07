OM : la très bonne pioche Luan Peres

La suite après cette publicité

Ce qu'on peut dire, c'est que l'Olympique de Marseille a été très actif sur le marché estival. Dans ces nombreuses recrues, deux Brésiliens. Le premier est le milieu de terrain Gerson, le second, un peu moins connu, Luan Peres, défenseur de son état. Et on a déjà pu le voir à l'œuvre.

À 27 ans, il est dans l'âge où les défenseurs atteignent une certaine maturité. Après un passage européen, à Bruges, non concluant, il est retourné au Brésil, à Santos, où il a connu Jorge Sampaoli. Lorsqu'il a fallu recruter un défenseur central gaucher, son nom est arrivé en tête des listes faites par Sampaoli et Pablo Longoria.

Mais on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, puisqu'il n'a pas l'âge des autres jeunes recrues de l'arrière-garde (Saliba a 20 ans et Balerdi 22 ans). Puis, on a vu. Dans un poste qui semble lui convenir à la perfection (troisième axial à gauche), il a fait quelques interventions de grande classe.

Grand gabarit, faux lent

Mais le plus intéressant chez lui, c'est sa polyvalence. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, porte le ballon de façon cohérente et juste et surtout, il est d'une extrême polyvalence puisqu'il peut aussi officier dans le couloir gauche de la défense si le besoin s'en fait ressentir.

C'est aussi un grand gabarit (1,90m pour 74kg) ce qui en fait un joueur important sur coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Mais pour autant, lancé, il n'est pas lent. Cela tombe bien, puisqu'on a pu le voir, les défenseurs olympiens vont devoir défendre dans les grands espaces. On a vu que ses qualités susmentionnées lui permettaient de le faire et il l'a déjà montré lors de quelques phases de cette préparation. Il est, tout comme nous tous, probablement très impatient de débuter, dimanche prochain, à la Mosson, contre Montpellier pour la première journée de Ligue 1 !