Le Real Madrid bloque encore deux internationaux

Le Real Madrid est en train de mettre les pieds là où aucun club ne l’avait fait avant lui. Face à la cadence infernale des calendriers, le club espagnol continue de bloquer plusieurs de ses internationaux lors de cette trêve internationale. Cette semaine, Kylian Mbappé a ainsi été ménagé par Didier Deschamps, après que l’attaquant Madrilène eu informé son sélectionneur de son besoin de récupérer (il a finalement joué 70 minutes contre Villarreal hier).

Tôt aujourd’hui, on apprenait que Vinicius Junior allait lui aussi renoncer à son devoir de sélection, après avoir été touché à l’épaule hier soir. Mais de toute évidence, la liste des internationaux bloqués par le Real Madrid va encore s’étirer. À en croire La Cope, le champion d’Europe en titre a aussi décidé de mettre au frigo Eder Militao et Andryi Lunin, respectivement convoqués avec le Brésil et l’Ukraine. Les deux joueurs resteront donc dans leur club lors de cette trêve.