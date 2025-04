PSG : le coup de gueule d’Ousmane Dembélé après la frayeur contre Aston Villa

D’un début de soirée excellent à une fin de soirée très tendue. Le quart de finale retour de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain est passé par de nombreuses émotions. Victorieux 3-1 à l’aller, le club francilien a fléchi lors de la rencontre retour. Pourtant tout avait bien commencé avec des buts d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes avant la demi-heure de jeu. Roulant vers les demi-finales, le Paris Saint-Germain a failli terminer dans le décor après trois buts concédés par la suite. S’inclinant 3-2, le PSG a eu peur, mais sera bien de l’aventure en demi-finale.

La suite après cette publicité

Passeur décisif sur le but de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé est apparu passablement énervé quant à la prestation de son équipe. Exigeant et ambitieux, l’attaquant français est content pour cette qualification, mais n’a pas vraiment aimé la tournure des événements. «Faut être exigeant dans ces matches, on s’est rendu la tâche très difficile en 2e période où on s’est relâché. On s’est cru qualifié, on s’est cru trop beau. À 2-1, on a cru que c’était fini, mais la Ligue des Champions c’est comme ça», a-t-il glissé au micro de Canal +.

Ousmane Dembélé alerte son équipe

Une vraie alerte pour le Paris Saint-Germain qui ne devra pas reproduire pareille déconnexion pour la suite. Ousmane Dembélé en est bien conscient et a appuyé sur le fait qu’il faudra se servir de cette fin de match non maîtrisée pour ne plus connaître ce scénario en demi-finale : «tu peux jouer contre des équipes devant leur public avec un public chaud qui renverse le match, il va falloir être plus vigilant.» Même Luis Enrique a validé la théorie de son attaquant. «Il y a des choses qui vont nous faire progresser comme ne jamais être dans l’excès de confiance. Un match de foot change à tous moments.»

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé a néanmoins voulu terminer sur une note plus positive. L’attaquant parisien a martelé que l’objectif était d’aller jusqu’au bout et qu’il va falloir vite évacuer cette soirée stressante : «on a la qualification, on est content, pour ça maintenant faudra se remettre au boulot pour remporter ce trophée. Encore une fois, le PSG va en demi-finale c’est bien pour le club et le championnat et on fera le max pour aller en finale». Rendez-vous en demi-finale face à Arsenal ou au Real Madrid pour les Parisiens.