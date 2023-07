OL : les premiers mots de Skelly Alvero

La suite après cette publicité

Premier transfert du mercato lyonnais, Skelly Alvero (21 ans) vient densifier le milieu de l’Olympique Lyonnais. Le jeune droitier arrive en provenance de Sochaux et a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028. Sur le site des Gones, il a fait part de toute sa joie : «je suis très heureux de rejoindre le club aujourd’hui. Je suis pressé de débuter avec mes coéquipiers. L’OL est un grand club, avec de l’ambition mais qui n’a pas été à sa place la saison passée. J’arrive avec l’espoir de le ramener à sa place. Je veux travailler, l’objectif est le même peu importe mon temps de jeu. J’attendrai mon heure.»

Ambitieux et voulant vite apporter sa pierre à l’édifice, le joueur de 2m02 a ensuite donné quelques indications sur sa façon de jouer : «j’ai un style particulier par ma taille. Je suis capable de faire pas mal de choses, avec mes passes, ma conduite de balle. Je suis polyvalent. Je suis aussi là pour faire briller les autres s’il le faut. C’est une chose importante de gagner les duels. Je joue tous les coups à fond et j’essaie de gagner le plus de duels possibles.»

À lire

OL : Thiago Mendes vers le Qatar