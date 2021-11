PSG : Nuno Mendes juge la Ligue 1

Prêté par le Sporting CP au PSG dans la dernière ligne droite du mercato estival, Nuno Mendes enchaîne les matchs dans son couloir gauche. Le jeune latéral portugais a su s'imposer comme une véritable alternative aux yeux de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée à Onze Mondial, le principal protagoniste dévoile son ressenti sur la Ligue 1. Un championnat qu'il juge plutôt compliqué.

« C'est un championnat très compétitif. En Liga, les matchs étaient difficiles, mais ici, c'est encore plus dur. On ne gagne pas un match facilement, même si on a de bons joueurs. Il y a beaucoup de bonnes équipes, bien organisées, et des joueurs très rapides et techniques », décrypte ainsi le défenseur lusitanien.