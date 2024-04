Les dessous délirants du contrat de Lionel Messi à l’Inter Miami

Arrivé l’été dernier à l’Inter Miami pour profiter pleinement de sa fin de carrière, Lionel Messi s’amuse bien en Floride. L’attaquant argentin a gagné la Leagues Cup et affiche déjà 16 buts et 7 offrandes en 19 rencontres avec la franchise américaine. Une adaptation éclair pour l’octuple vainqueur du Ballon d’Or. Trouvant un cadre de vie idéal, Lionel Messi a aussi eu un contrat en or accordé par l’Inter Miami. Dans un entretien pour le magazine économique Forbes, Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami, est revenu sur l’arrivée la plus marquante de l’histoire de la Major League Soccer.

La suite après cette publicité

L’homme d’affaires américain est notamment revenu sur les coulisses de l’arrivée du joueur argentin à l’Inter Miami. Alors que l’Arabie saoudite tentait d’attirer Lionel Messi, les Américains ont mis les moyens pour satisfaire l’ancien du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Ainsi, un contrat situé entre 50 et 60 millions d’euros à l’année lui a été proposé. Un chiffre important qui a convaincu Lionel Messi de signer, mais d’autres avantages figurent à son contrat en plus de son salaire XXL.

À lire

Inter Miami : Lionel Messi de retour

Une "clause David Beckham"

Ainsi, ses émoluments devraient être encore plus élevés avec des accords individuels de partage des revenus avec Apple et Adidas. Mais ce n’est pas tout puisqu’une "clause David Beckham" figure dans son contrat comme l’a assuré Jorge Mas. Alors que son contrat court jusqu’en décembre 2025 et qu’il dispose aussi d’une option de prolongation d’une année, Lionel Messi aurait ainsi la possibilité de prendre place dans la direction du club, sans avoir à racheter le club.

La suite après cette publicité

Mettant de gros moyens sur la table pour convaincre et assurer la signature de Lionel Messi, l’Inter Miami a aussi été intelligent dans sa gestion afin d’améliorer nettement ses revenus. Prévoyant l’expiration de nombreux contrats au moment où le club allait passer à l’attaque pour le champion du monde 2022, la franchise américaine a signé de nouveaux baux plus lucratifs avec d’autres sponsors à l’image de Royal Caribbean, JPMorgan Chase et Duracell. Le transfert de Lionel Messi à l’Inter Miami, c’est aussi une question de gros sous.