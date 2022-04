PSG : opération au ménisque pour Draxler, de nombreux absents à prévoir contre Clermont

Le PSG se rend à Clermont demain soir (coup d'envoi à 21h) dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Le leader du championnat se présentera avec pas mal d'absents, notamment Julian Draxler, qui, comme Leandro Paredes opéré d'une pubalgie dans la semaine, va devoir passer sur le billard pour une blessure au ménisque. Sa saison est quasiment terminée, selon le communiqué médical du club.

Autres absents de l'entraînement aujourd'hui, Angel Di Maria, Ander Herrera, Keylor Navas, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et Ismaël Gharbi sont tous blessés et forfaits pour la rencontre de demain, tout comme Marquinhos, victime d'une gêne musculaire et heureux papa d'une nouvelle fille dans la semaine. Le groupe parisien de Mauricio Pochettino risque d'être pas mal rajeuni.

Le communiqué médical complet :