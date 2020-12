OM : la mise au point de Boubacar Kamara sur son avenir

Un symbole. A 21 ans, Boubacar Kamara fait la fierté de l'Olympique de Marseille. Présenté depuis très longtemps comme un pur talent, le footballeur né en 1999 a su être à la hauteur des espoirs placés en lui. Le minot est devenu aujourd'hui un titulaire en force et un leader à sa façon dans cette formation chère à son coeur. Capable d'évoluer en défense, le polyvalent international Espoirs évolue plutôt au milieu de terrain à présent. Une force tranquille qui fait donc le bonheur des supporters et de tout un club.

Un club qui sait très bien aussi qu'il ne réussira pas à le retenir éternellement puisque depuis plusieurs années maintenant, il est suivi par les meilleures écuries du Vieux Continent. Et c'est encore le cas cette saison (19 rencontres toutes compétitions confondues) où elles ont pu le voir à l'oeuvre en L1, un championnat qu'il maîtrise, et en Ligue des Champions, un tournoi qu'il découvrait. «J'ai appris l'exigence du haut niveau, que chaque erreur se paye. Tous les buts que nous avons concédé étaient des erreurs. Il n'y avait aucune équipe faible. Elles jouaient toutes pour gagner, il n'y avait pas de petits matches, je parle notamment pour Manchester City. S'ils avaient pu nous en mettre dix, ils en auraient mis dix», a-t-il avoué aujourd'hui face à la presse.

Kamara évoque son avenir

Les grands d'Europe ont donc continué à observer le natif de Marseille dans la plus belle des compétitions. Récemment, la presse catalane annonçait que le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio Rome, l'AC Milan et le FC Barcelone étaient tous séduits par son profil. Mundo Deportivo précisait même que le club phocéen, conscient de la valeur marchande de Kamara, avait fixé son prix à 60 millions d'euros. Son avenir sera donc au coeur des débats les prochaines semaines puisque Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, exige des ventes durant le mois de janvier 2020. C'est dans ce contexte que Boubacar Kamara s'est présenté face aux médias ce lundi.

Et rapidement, il a été questionné au sujet de l'intérêt des grands clubs pour lui. «Je ne sais pas. Je suis concentré sur l'OM, je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Je ne m'occupe pas trop de ça, le club et mes agents s'occupent de ça. Je suis focus sur l'OM». Puis, il a été relancé au sujet d'une possible prolongation de son contrat qui s'achève, rappelons-le, en juin 2022. «Pablo (Longoria) vous l'a dit, ça a déjà commencé. Il y a eu des discussions avec mes agents et ma mère. Il n'a pas menti, il y a eu des discussions». Il reste à savoir si celles-ci seront concluantes car plusieurs écuries sont sur le coup. Affaire à suivre...