Menu Rechercher
Commenter

River Plate enchaîne 100 matches à guichets fermés

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Marcelo Gallardo @Maxppp

River Plate a vécu une soirée historique ce jeudi au Mâs Monumental. Lors du match contre Banfield, correspondant à la 7e journée du Torneo Apertura, le club a atteint les 100 matchs à guichets fermés consécutifs et a fait ses adieux sous une ovation debout à Marcelo Gallardo, qui a clôturé son deuxième mandat d’entraîneur principal par une victoire 3-1.

La suite après cette publicité

Le résultat a été à la hauteur de l’émotion : une victoire contre Banfield et des adieux dignes d’un cycle qui a marqué une époque. Des milliers de supporters ont envahi le stade pour rendre hommage à l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club. Au-delà du score, cependant, le cap des 100 matchs à guichets fermés montre que la ferveur autour du football est différente en Amérique du Sud…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

River

En savoir plus sur

River Logo River Plate
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier