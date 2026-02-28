River Plate enchaîne 100 matches à guichets fermés
River Plate a vécu une soirée historique ce jeudi au Mâs Monumental. Lors du match contre Banfield, correspondant à la 7e journée du Torneo Apertura, le club a atteint les 100 matchs à guichets fermés consécutifs et a fait ses adieux sous une ovation debout à Marcelo Gallardo, qui a clôturé son deuxième mandat d’entraîneur principal par une victoire 3-1.
Le résultat a été à la hauteur de l’émotion : une victoire contre Banfield et des adieux dignes d’un cycle qui a marqué une époque. Des milliers de supporters ont envahi le stade pour rendre hommage à l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club. Au-delà du score, cependant, le cap des 100 matchs à guichets fermés montre que la ferveur autour du football est différente en Amérique du Sud…
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Peter Luccin (ex-OM, PSG), premier manager de l’Atlético Dallas : «on vise des joueurs de Ligue 2 et même de Ligue 1»
Explorer