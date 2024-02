Liverpool vient à bout de Chelsea au terme d’une finale exceptionnelle et s’offre la League Cup !

Après la victoire de Manchester United l’an passé contre Newcastle (2-0), Chelsea et Liverpool s’affrontaient, ce dimanche à 16 heures, pour succéder aux Red Devils au palmarès de la League Cup. Sur la pelouse de Wembley, les Blues se présentaient en 4-2-3-1 avec le même onze que celui aligné lors du nul décroché face à Manchester City, samedi dernier, en Premier League. Privé de nombreux joueurs, Mauricio Pochettino misait donc sur Palmer, Sterling et Jackson pour animer l’attaque londonienne. En défense, Gusto était bien présent, tout comme Disasi. De son côté, Jürgen Klopp, qui devait se passer des services de Mohamed Salah et Darwin Nunez, changeait un joueur par rapport à la victoire contre Luton (4-1), mercredi, avec la présence d’Ibrahima Konaté dans la charnière centrale. Un 4-3-3 où Elliott et Diaz entouraient Gakpo, seul en pointe.

Un choc au sommet intense et disputé

Dans une finale à très haute intensité, les deux formations se rendaient rapidement coup pour coup. Si Cole Palmer était tout proche de débloquer la situation, Caoimhin Kelleher brillait en repoussant à bout portant la volée du gauche de l’ailier londonien (20e). Dans la foulée, Moises Caicedo s’en sortait bien après un geste dangereux entraînant la sortie prématurée de Ryan Gravenberch, touché à la cheville gauche et remplacé par Joe Gomez (28e). De plus en plus menaçant, Chelsea se signalait encore et Raheem Sterling ouvrait le score sur un centre à ras de terre de Nicolas Jackson… Malheureusement pour l’ancien joueur de Manchester City, son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (34e). En difficulté, les Reds réagissaient et manquaient, eux aussi, de réalisme offensif. Sur un centre d’Andrew Robertson, Cody Gakpo croisait sa tête dans la surface en reculant mais trouvait le poteau droit du portier londonien (40e). Juste avant la pause, Conor Bradley profitait lui d’un contre éclair de Liverpool pour tenter sa chance mais Levi Colwill contrait in extremis (45e).

Malgré un score nul et vierge à la mi-temps, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère au retour des vestiaires et Liverpool accélérait encore. Profitant d’un service de de Gakpo, Wataru Endo croisait sa demi-volée mais le cadre se dérobait encore (47e). Dans le dur, Chelsea répliquait. Servi sur la gauche, Jackson prenait de vitesse Konaté avant de trouver Gallagher. Finalement, Enzo Fernandez talonnait du pied droit, mais Kelleher repoussait encore (52e). Une affiche vivante où les offensives se multipliaient. Sur l’une d’entre elles, Elliott armait une nouvelle volée, mais Djordje Petrovic se détendait pour éloigner le danger (58e). Heure de jeu passée, Liverpool se procurait un coup franc, dans les airs Virgil Van Dijk passait devant Ben Colwill et croisait parfaitement sa tête… Oui mais voilà, si les Reds exultaient, l’arbitre de cette finale était appelé par la VAR et refusait finalement ce but pour une légère faute d’Endo sur Colwill (60e).

Virgil Van Dijk envoie les Reds au septième ciel !

Alors que le suspense restait entier, Mauricio Pochettino décidait, de son côté, d’apporter du sang neuf à son attaque et Christopher Nkunku succédait à Raheem Sterling sur le pré (67e). Jürgen Klopp lançait lui ses jeunes, à l’instar de Bobby Clark (72e) ou encore James McConnell et Jayden Danns (87e). Sur un rythme toujours aussi effréné, les 22 acteurs ne lâchaient rien pour enfiler le costume de héros mais le manque de réalisme offensif était toujours aussi présent. Sur la droite, Cole Palmer provoquait, centrait fort devant le but où Conor Gallagher déviait la sphère mais sa tentative terminait sur le poteau gauche des Reds (75e). Dans le dernier quart d’heure, Liverpool appuyait encore pour arracher une victoire synonyme de titre mais Gomez butait sur le gardien adverse (78e). Porté vers l’attaque, le club de la Mersey se procurait cependant deux dernières grosses frayeurs mais Gallagher, omniprésent dans cette finale, échouait par deux fois (85e, 86e). Dans le temps additionnel, Nkunku avait même la balle de match mais sa frappe à bout portant était repoussée du pied par un Kelleher ô combien précieux (90+2e). Dos à dos au terme de ces 90 minutes, les deux formations filaient alors en prolongation et les occasions se multipliaient encore et toujours…

Porté par sa jeunesse, absolument pas impressionnée par l’ambiance de Wembley, Liverpool revenait à la charge. Sur un renversement d’Elliott, Van Dijk remisait de la tête pour Jayden Danns dont le coup de casque était dévié d’une claquette par Đorđe Petrović (93e). Dans la foulée, Diaz, servi dans le coeur du jeu, trouvait Elliott mais la volée de ce dernier terminait sa course dans le petit filet du portier serbe (99e). Lors des 15 dernières minutes de cette 64e finale de la League Cup, Ibrahima Konaté cédait sa place au jeune Jarell Quansah mais Chelsea tentait, à son tour, de forcer le verrou des Reds. Après un superbe rush solitaire de Gusto, Madueke repiquait dans l’axe mais sa frappe enroulée était difficilement captée par Kelleher (111e). Dans une fin de match irrespirable, Djordje Petrovic sortait une double parade incroyable, décisif sur sa ligne du bout du pied sur la tête d’Harvey Elliott, avant de faire face devant Jayden Danns (115e). Une action de classe mondiale avant la délivrance… Sur un corner côté droit de Kostas Tsimikas, Virgil Van Dijk s’imposait encore dans les airs et trompait, cette fois-ci, le gardien des Blues, impuissant (0-1, 118e). Une tête décisive permettant à Liverpool de s’offrir la League Cup au terme d’un match fou.