Équipe de France : la justification lunaire du clan Le Graët aux propos choquants sur Zinedine Zidane

« Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection ». Lorsqu’il prononçait ces paroles à l’antenne de RMC Sport dimanche soir, Noël Le Graët ne se doutait sûrement pas de l’énorme shitstorm qui allait lui tomber dessus.

Très rapidement, les réseaux sociaux se sont enflammés, et même Kylian Mbappé est monté au créneau : « Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… ». La bourde de trop pour le président de la FFF, déjà mêlé à de sales histoires et cible d’un audit de la Ministre des Sports, et dont les compétences sont remises en question depuis un bon moment déjà. Dans des propos rapportés par l’Equipe, son entourage a tenu à expliquer cette sortie médiatique dingue.

NLG aurait été maladroit

On évoque notamment une certaine maladresse dans la façon de s’exprimer. « Le président a de très bons rapports avec Zidane. Ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d’Or. Noël Le Graët sait précisément ce qu’il représente dans l’histoire du football français. En s’exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d’aller où il le souhaite. Que toutes les possibilités s’offrent à lui », justifie-t-on dans le clan NLG.

Il n’y aurait donc pas d’eau dans le gaz entre la FFF et Zinedine Zidane donc, du moins selon ce que prétend l’entourage du patron du football français. Mais nul doute que ceci ne servira pas à convaincre le grand public, totalement du côté de ZZ et de Kylian Mbappé dans cette affaire. On peut le dire, Le Graët est devenu, plus que jamais, persona non grata dans le foot français.