Que devient Paris Brunner, le crack allemand de 18 ans recruté par l’AS Monaco ?

Passer du football de jeunes au monde professionnel n’est pas une mission aisée. De nombreux jeunes talents n’ont pas forcément réussi à traduire cela malgré de grosses promesses. Tout juste âgé de 18 ans, Paris Brunner entend confirmer tout son talent et ne pas louper ce passage à l’âge adulte dans son football. Attaquant prometteur formé au Borussia Dortmund où il a tout écrasé dans les différentes classes d’âge, il a remporté l’Euro U17 et la Coupe du monde U17 avec l’Allemagne lors de l’année 2023. Une période probante pour lui puisqu’il avait été élu meilleur joueur des deux compétitions. Pourtant, cela ne lui avait pas permis de se frayer une place dans le groupe du Borussia Dortmund (1 convocation, 0 apparition).

Performant en U19 avec le club de la Ruhr où il a inscrit 23 buts et délivré 8 offrandes en 30 rencontres toutes compétitions confondues, il n’a pas eu assez de signaux positifs d’Edin Terzic la saison dernière et de Nuri Sahin lors de la pré-saison. Si le club allemand souhaitait l’incorporer dans ses plans d’avenir, le principal intéressé voulait surtout pouvoir rapidement évoluer à un niveau professionnel que ne pouvait pas lui promettre la formation allemande. Finalement, l’AS Monaco avait arraché sa signature avec un chèque de 4 millions d’euros et la perspective de vite jouer en équipe A. Cependant, ce n’était pas du côté du club du Rocher, mais de son club satellite, le Cercle Bruges, où Paris Brunner évolue désormais depuis plusieurs mois.

Une montée en puissance

Entré en jeu contre Louvain pour le compte de la 4e journée de Jupiler Pro League le 18 août dernier puis en Conference League le 29 août face au Wisla Cracovie, Paris Brunner avait vite l’occasion de se montrer avant de tout doucement sortir de l’effectif du club belge. Rien d’inquiétant, juste une gestion en douceur d’un joueur de 18 ans qui a encore besoin d’assimiler encore certaines exigences du monde professionnel. Monaco restant très attentif à lui, Paris Brunner est couvé avec soin par le Cercle Bruges qui n’a pas voulu trop lui mettre de pression. Pour autant son temps de jeu monte et la confiance placée en lui par le club belge se fait ressentir. Titulaire à deux reprises pour quatorze apparitions, il a d’ailleurs marqué son premier but le 19 décembre dernier contre Istanbul Basaksehir (1-1) en Ligue Europa Conference. Une réalisation importante puisqu’elle a permis au Cercle d’égaliser et ainsi de terminer 8e de la phase de poules, compostant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale sans passer par des barrages, une première dans l’histoire du club belge.

Un joli signe de caractère pour Paris Brunner qui était félicité après la rencontre par son coach Ferdinand Feldhofer : «c’est un joueur très talentueux, il doit continuer d’élever son niveau pour les matches internationaux et de championnat. Ce n’est pas si facile. Aujourd’hui, il a montré ce qu’il peut faire et ce dont il est capable et j’espère qu’il ne regardera pas en arrière et continuera de se développer ainsi dans notre structure.» Sur de bons rails, Paris Brunner va donc devoir maintenir cette dynamique récente, surtout que la saison en championnat est loin d’être idéale pour le Cercle Bruges. Après l’excellente quatrième place de l’an dernier, la formation belge est treizième, soit première barragiste de relégation. Pour Paris Brunner, les occasions risquent d’ailleurs d’être plus nombreuses en 2025 puisque l’attaquant togolais Kévin Denkey rejoindra fin janvier la franchise américaine du FC Cincinnati. A lui de saisir ces opportunités…