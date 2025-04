Molenbeek dit adieu à la montée après avoir subi une incroyable remontada

On savait les relations entre l’Olympique Lyonnais et Molenbeek étroites suite au transfert de Nuamah vers le club belge l’année dernière et de leur proximité via la galaxie Eagle de John Textor, mais de là à partager le même sort… Lors du barrage retour pour la montée en première division belge, le RWD menait tranquillement 3-0 à cinq minutes du terme de la rencontre après s’être incliné 2-0 à l’aller. Le moment qu’a choisi le club pour s’écrouler, encaissant deux buts dont un de l’ancien romain Radja Nainggolan.

Une «contre-remontada» qui fait mal au club belge, qui évoluera une année supplémentaire en seconde division, d’autant que les hommes de Gueïda Fofana ont longtemps été en position de monter directement sans passer par les barrages, mais ont subi deux défaites lors des trois derniers matches qui les ont fait reculer au classement. Après l’élimination contre Manchester United, voici une nouvelle déconvenue de fin de match pour John Textor.