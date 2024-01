Le plan osé du PSG pour retenir Kylian Mbappé

C’est le grand jour, pour les Madrilènes du moins. Depuis minuit, le Real Madrid a le champ libre pour discuter avec Kylian Mbappé sans que le PSG n’ait son mot à dire. Bien sûr, ne soyons pas naïfs, des discussions ont déjà eu lieu par le passé alors que le joueur était encore sous contrat pour un bon moment. Mais désormais, la direction parisienne ne sera plus un obstacle, et un contrat peut être signé dès maintenant. Les derniers échos venant de Madrid expliquent d’ailleurs que les Merengues veulent faire assez vite, et qu’ils ont exigé une réponse du joueur d’ici le 15 janvier.

Pour rappel, les publications espagnoles évoquaient un contrat longue durée, avec un salaire de 26 millions d’euros annuels et une prime à la signature plutôt juteuse de 130 millions d’euros, qui compenserait cette baisse de salaire par rapport à ce qu’il touche à Paris actuellement. De sacrés efforts qui témoignent de la volonté de Florentino Pérez de s’offrir celui qui est considéré comme un des meilleurs joueurs de la planète, même si son image s’est un peu dégradée du côté de Madrid ces derniers temps. Mais comme l’indique AS, le PSG ne lâche pas l’affaire et n’a pas abandonné l’idée de prolonger son meilleur joueur.

Le PSG veut agir en silence

Cette fois, comme l’explique le média espagnol, le PSG veut agir en silence et loin de tout tapage médiatique. Il n’y aura donc pas de sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi pour évoquer le contrat du Bondynois par exemple, comme ce fut le cas par le passé. Le club va se pencher sérieusement sur sa prolongation dans ces prochaines semaines avec l’appui du Qatar. Si le Real Madrid veut agir vite, le PSG au contraire va adopter une stratégie plus prudente et tranquille. Les décideurs parisiens veulent éviter que des informations ne s’ébruitent dans la presse et ne souhaitent absolument pas créer un feuilleton comme celui de l’été 2021. Tout sera fait en coulisses, dans le calme.

Deux stratégies totalement différentes ; même si le PSG veut aussi faire signer un contrat de longue durée à son joueur et ne pas répéter la même erreur que lors de sa dernière prolongation. L’état-major francilien compte ainsi proposer un bail de 5 ans au joueur de 25 ans, histoire de s’assurer de pouvoir compter sur lui sur la durée. Mais désormais, et cette fois on peut clairement le dire de façon officielle, la balle est dans le camp de Kylian Mbappé.