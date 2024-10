OM - PSG : les compositions du Classique

Suite et fin de la 9e journée de Ligue 1 ce dimanche ce Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Phocéens optent pour un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages. En défense, on retrouve Amir Murillo, Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia et Lilian Brassier. L’entrejeu voit les présences d’Amine Harit, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. Seul en pointe, Elye Wahi est placé juste devant Mason Greenwood et Luis Henrique.

De leur côté, les Parisiens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Vitinha est placé en sentinelle avec Warren Zaïre-Emery et Joao Neves à ses côtés. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola prennent les ailes avec Kang-in Lee en pointe.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier - Harit, Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Wahi, Henrique

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Lee, Barcola

