Espagne : Iago Aspas est dégoûté

Plus sélectionné avec l'équipe nationale d'Espagne depuis 2019, le numéro 10 du Celta Vigo Iago Aspas (35 ans) a réagi. Il n'a pas non plus été convié au rassemblement de l'Espagne pour les matchs de Ligue des Nations contre la Suisse et le Portugal, alors qu'il fait un gros début de saison, 5 buts et une offrande en 6 match de Liga. Il s'est confié à Manu Carreno sur la Cadena Ser : « Ça me fait mal de ne pas aller à l'équipe nationale, je suis têtu et je ne vais pas baisser les bras jusqu'au bout. S'il n'y avait aucune chance d'aller au Qatar, je n'essaierais pas de me battre avec mon équipe chaque semaine. J'ai cette récompense à aller chercher et j'essaierai de faire de mon mieux ».

La suite après cette publicité

Il affirme n'avoir aucun problème avec le sélectionneur Luis Enrique, qui a été questionné en conférence de presse sur la non-présence de l'attaquant dans sa liste : « Il y a des joueurs qui dans leur équipe sont numéro un, ils marquent des buts, l'équipe joue pour eux. Une équipe ne se forme pas avec les 11 meilleurs joueurs de la Liga, ou celui qui marque le plus de buts. Il faut voir le contexte et dans la sélection, je veux une équipe », sans pour autant citer son nom.