Serie A : Sassuolo surprend la Fiorentina

Seizième au coup d’envoi, Sassuolo recevait la Fiorentina, au pied du podium, dans le cadre de la 19e journée de Serie A. Si la Viola avait logiquement la faveur des pronostics pour cette rencontre, Andrea Pinamonti les déjouait rapidement. Avant même la fin du premier quart d’heure, l’attaquant italien trompait Pietro Terracciano pour lancer idéalement les locaux (1-0, 9e). Menée à la pause et bien trop discrète offensivement, la Fio craquait même une nouvelle fois au retour des vestiaires. Au Citta del Tricolore, le milieu norvégien Kristian Thorstvedt doublait la mise et pensait donner un avantage décisif aux siens.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Fiorentina 33 19 8 10 3 6 27 19 14 Sassuolo 19 19 -7 5 4 10 26 33

Malheureusement pour lui, son but était finalement refusé par la VAR pour une position de hors-jeu. Un coup du destin qui n’allait pas profiter aux visiteurs, encore plus malchanceux. Si Giacomo Bonaventura manquait son penalty (64e), le but égalisateur de Lucas Martinez Quarta était lui aussi refusé (67e). Sassuolo conservait finalement cette courte avance et validait ainsi une cinquième victoire cette saison. Grâce à ce succès (1-0), les Neroverdi remontent à la 14e place au classement. De son côté, la Fiorentina reste bloquée au 4e rang.