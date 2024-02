PSG - Real Sociedad : Mikel Merino y croit encore

Le PSG a eu du mal, mais les troupes de Luis Enrique ont obtenu un succès 2-0 qui leur donne de belles options d’être en quarts. Mais en face, on y croit encore. Après la rencontre, Mikel Merino a ainsi expliqué qu’il pense que la Real Sociedad est capable de signer une petite remontada.

« Nous sommes satisfaits du travail fait, avec notre public et toute l’énergie du monde on peut les battre. Avec leurs joueurs devant ils sont forts sur les transitions, mais en première période, on a dominé. Nous sommes optimistes. Deux buts, ce n’est rien. Nous avons des options, mais il faut marquer les buts que nous n’avons pas maqué dernièrement », a lancé le milieu de terrain sur Movistar. C’est plutôt clair.