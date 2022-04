Gary Neville dézingue Manchester United

L’ancien capitaine de Manchester United Gary Neville n’a pas apprécié la contre-performance des Red Devils, qui n’ont pas réussi à s’imposer à domicile face à Leicester samedi (1-1). Un résultat qui a provoqué la colère de l’Anglais de 47 ans qui estime que la formation de Ralf Rangnick est trop faible pour espérer terminer à l’une des quatre premières places de Premier League et ainsi se qualifier pour la Ligue des Champions. « Est-ce que Manchester United va terminer en dehors du top 4 ? Je pense que oui. Ils sont vraiment mauvais. Je pensais que la trêve internationale allait fonctionner, leur permettre de faire une petite pause et de revenir. Mais s’ils continuent à jouer comme ça, les deux prochains mois vont être longs pour les joueurs et les supporters parce que c’était vraiment médiocre aujourd’hui », a déclaré Neville au micro de Sky Sports.

L'ex-défenseur, qui est devenu aujourd’hui consultant pour la télévision britannique, a également pointé du doigt les trop nombreuses histoires en interne au sein du club ainsi que la gestion du cas Rangnick pour la fin de saison. « Dans l’ensemble, il y a trop de choses dans ce club en ce moment qui sont incertaines. Il y a les discussions autour de Harry Maguire, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, mais aussi sur le futur manager et sur Ralf Rangnick Est-ce qu’il va vraiment prendre un rôle de consultant pour le club à la fin de la saison ? En fait, je ne suis pas en colère. Et je pense que les supporters sont comme moi. Nous avons probablement dépassé la colère. On est à plat, on s’ennuie. Aujourd’hui, il n’y avait rien. Je crois sincèrement que les joueurs s’en soucient, mais ils manquent une direction, quelque chose qui vienne du sommet », a expliqué l’ancien Mancunien. Manchester United est actuellement sixième de Premier League à huit journées de la fin de l'exercice.