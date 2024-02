Arsenal-Newcastle : les compositions officielles

C’est le choc de la journée outre-Manche. Arsenal reçoit Newcastle ce samedi à 21h, pour le compte de la 26e journée de Premier League, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur défaite surprise contre Porto en Ligue des champions cette semaine (1-0), les hommes de Mikel Arteta vont vouloir se rassurer en championnat pour suivre la cadence de Liverpool, toujours premier avec cinq points d’avance. De leur côté, les Magpies, huitièmes, sont à la peine avec deux victoires lors des cinq derniers matches.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-2-3-1 avec une attaque composée de Saka, Havertz et Martinelli. Toujours privé de Jurriën Timber, Oleksandr Zinchenko et Takehiro Tomiyasu, il a choisi de faire confiance à Ben White, William Saliba, Gabriel et Jakub Kiwior pour sa défense devant Raya.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Rice, Jorginho – Saka, Odegaard, Martinelli - Havertz.

Newcastle : Karius – Trippier, Schär, Botman, Livramento – Longstaff, Guimaraes, Miley – Almiron, Isak, Gordon.