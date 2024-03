Clermont-OM : le constat objectif de Bilal Boutobba

Buteur malheureux dans la large défaite des siens contre l’OM (1-5), Bilal Boutobba a tenu une analyse réaliste du revers clermontois : «Ca a été très compliqué surtout en première mi-temps où ils ont eu beaucoup le ballon. Après en seconde mi-temps, ils sont revenus sur de bonnes bases, on a plutôt bien attaqué, on a marqué rapidement. Et sur des petits détails, on voit que c’est une grande équipe, on laisse un joueur seul dans la surface comme Aubameyang», a déclaré Bilal Boutobba au micro de Canal +

Toujours lanterne rouge, Clermont savait que la tâche s’annonçait difficile : «Techniquement ce sont des bons joueurs. A tous les postes, ce sont de très bons joueurs, au milieu, en défense et en attaque. Ils ont des automatismes, ils se trouvent facilement. On a fait de notre mieux, on va rien lâcher et on a une série de matchs importants pour le maintien et on va tout faire pour les chercher», a-t-il ensuite poursuivi.