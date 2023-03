La Juventus fixe un ultimatum à Pogba, le Real Madrid connaît le prix à payer pour Bellingham

La terrible rechute pour Pogba

La Juventus a évité le piège tendu par la Sampdoria, lanterne rouge de Serie A. Les hommes de Massimiliano Allegri l’ont emporté sur le score de 4-2, grâce à un Adrien Rabiot en grande forme, auteur d’un doublé. Si le Français s’est illustré, difficile d’en dire autant de Paul Pogba qui a une fois de plus rechuté ! «La Juve est là, Pogba non», lâche La Gazzetta dello Sport sur sa Une. L’interminable descente aux enfers pour la Pioche continue donc et en Italie, on commence véritablement à en avoir ras-le-bol ! Dans ses pages intérieures, le journal au papier rose explique que Pogba souffre d’un problème d’adducteur et pourrait être écarté 1 mois ! Un nouveau coup dur pour le joueur et le club. Cette situation agace le club qui va devoir trouver une solution cet été. Son avenir sera discuté cet été et nul doute qu’un ultimatum lui sera fixé. S’il veut rester, il devra revoir ses exigences salariales à la baisse. La Gazzetta dello Sport explique que l’ancienne direction avait tenté une approche avec le joueur pour renoncer aux bonus d’équipe, mais l’intéressé n’a pas laissé d’ouverture. Dans ses pages intérieures, le Corriere dello Sport parle de «nouvelle punition» pour le joueur de 29 ans, mais cette dernière n’est pas d’Allegri, en référence à sa récente sanction disciplinaire.

Bellingham au Real, ça chauffe !

On vous a longtemps relayé l’intérêt du Real Madrid pour le crack Jude Bellingham et bien cette fois-ci ça y est, le club merengue a établi les «premiers contacts» comme le placarde le journal AS sur sa Une ! Le quotidien espagnol explique que la formation espagnole a envoyé un émissaire à Dortmund pour rencontrer le milieu de terrain et son entourage. Et le Real Madrid est prévenu, il faudra débourser entre 100 et 140M€ pour s’offrir le crack anglais ! Comme on vous l’a révélé, le joueur de 19 ans est raide dingue du club merengue, ce qui devrait faciliter les négociations. Reste encore à doubler la concurrence puisque Liverpool est toujours intéressé ! Et il faudra évidemment trouver un accord sur le plan financier avec Dortmud ! Mais une chose est sûre, alors que Luka Modric se dirige vers un départ selon nos informations, le Real Madrid a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Bellingham !

Une nouvelle victoire polémique pour le Barça !

Le Barça a montré les qualités d’un «véritable leader» sur la pelouse de l’Athletic, comme l’illustre le journal Sport ce matin. Une nouvelle courte, mais précieuse victoire 1-0 pour les Culés qui se dirigent plus que jamais vers le titre. Et c’est une nouvelle fois Raphinha qui s’est montré décisif. Le Brésilien se montre clairement à son avantage depuis la blessure d’Ousmane Dembélé ! L’ancien de Leeds est mis aussi mis à l’honneur sur la couverture du Mundo Deportivo. Comme à son habitude, la formation entraînée par Xavi a pu compter sur un ter Stegen déterminant sur sa ligne. Mais le Barça a aussi pu compter sur l’aide de la VAR qui a refusé un but d’Inaki Williams dans les tous derniers instants de la partie. Le journal AS évoque une «victoire avec polémique» dans son encart. C’est la main d’Iker Munian au début de l’action qui a poussé l’arbitre à refuser le but. Une nouvelle victoire litigieuse du Barça qui ne risque pas de calmer les tensions en Espagne à l’heure où l’affaire Negreira fait rage !