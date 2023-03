BVB : Jude Bellingham est dingue du Real Madrid

La suite après cette publicité

Ces derniers temps, la presse madrilène se demandait si le Real Madrid allait réellement foncer sur le jeune milieu de terrain anglais Jude Bellignham (19 ans). Depuis, les intentions merengues se sont confirmées. Nous vous révélions en effet qu’une réunion s’était tenue entre le dirigeant madrilène Juni Calafat et le père du joueur.

De quoi faire avancer les choses ? L’avenir nous le dira, mais nous pouvons vous confirmer que Bellingham est vraiment dingue de la Casa Blanca. Il rêve d’y jouer un jour et l’a confié à plusieurs reprises à ses coéquipiers du BVB. Son joueur préféré est Zinedine Zidane et que ce dernier avait invité le père du joueur en loge lors du la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Pas de quoi garantir un transfert l’été prochain, mais les Merengues ne laissent pas Jude Bellingham indifférent.

À lire

Real Madrid : l’appel du pied de Guti envers Khvicha Kvaratskhelia