Mercato : réunion au sommet entre le Real Madrid et le clan Bellingham !

Où jouera Jude Bellingham la saison prochaine ? Une chose semble sûre, pas au Borussia Dortmund. Du côté de l’écurie allemande, on a même déjà plus ou moins abandonné malgré quelques dernières tentatives à venir et on s’apprête surtout à recevoir un gros chèque pour le milieu de terrain de 19 ans. Ce dernier est convoité par de nombreux gros club, principalement des cadors anglais et le Real Madrid, et va partir pour un montant qui va largement dépasser les 100 millions d’euros.

En revanche, difficile de savoir qui de Chelsea, Manchester City ou du Real Madrid, entre autres, va réussir à recruter le milieu de terrain des Three Lions. Il n’a que 19 ans mais fait déjà partie des références à son poste au niveau mondial, et a logiquement beaucoup de choses à apporter aux meilleurs clubs de la planète. Mais voici que le Real Madrid a lancé les grandes manoeuvres…

Rendez-vous au sommet à Londres

Selon nos informations, un rendez-vous est effectivement en cours entre le père de l’international britannique et Juni Calafat, directeur du football international du Real Madrid, et chargé du recrutement de jeunes joueurs à l’échelle mondiale. Une réunion qui se tient à l’hôtel Chelsea Harbour à Londres, et pendant laquelle le club de la capitale espagnole va exposer son projet pour le meneur de jeu.

Une offensive qui prend du sens sachant que Luka Modric aurait désormais plutôt envie de partir, comme révélé en exclusivité par nos soins. L’avenir de Toni Kroos, dont le contrat expire également en juin, est aussi assez flou. Avec Bellingham, Camavinga et Tchouaméni, les Merengues auraient un sacré milieu pour les années à venir, avec des joueurs comme Dani Ceballos ou Fede Valverde également. La balle est donc dans le camp de l’international anglais…