FC Barcelone : Joan Laporta met la pression sur Gavi et Ronald Araujo

Interviewé par El Periodico, le président du FC Barcelone Joan Laporta a évoqué les possibles prolongations de Ronald Araujo et de Gavi avec le club catalan. Le dirigeant barcelonais se montre plutôt optimiste au sujet de l’avenir à Barcelone du milieu espagnol de 17 ans et de celui du défenseur uruguayen de 23 ans. « Au niveau des salaires, il y a un cadre dans lequel ça se négocie. Ça se passe bien. On veut qu'ils restent et ils veulent rester », a déclaré le Catalan.

Laporta ne ferme cependant pas la porte à un départ en cas de désaccord notamment au niveau salarial avec les deux joueurs qui sont engagés avec Barcelone jusqu’en juin 2023. « Celui qui ne veut plus être là, ça ne sera pas non plus un problème. J'espère qu'ils s'adapteront aux bases salariales qui leur correspondent », a expliqué le président barcelonais. Le message est passé.