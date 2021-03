LdC : Lucas Hernandez prévient le PSG

Vendredi dernier, le Paris Saint-Germain a enfin connu l'identité de son adversaire en quart de finale de l'UEFA Champions League. Le club de la capitale croisera ainsi le fer avec le Bayern Munich. Un rendez-vous déjà dans toutes les têtes, dont celle de Lucas Hernandez. Interrogé par L'Equipe, le polyvalent défenseur a évoqué ce choc cinq étoiles.

«Ce sera un très gros match, un rendez-vous pour se faire plaisir. Ce ne sera pas facile d'éliminer Paris, qui sera un peu revanchard par rapport à la dernière finale. Les Parisiens auront de l'envie mais nous aussi (...) Plusieurs joueurs importants sont partis mais d'autres très grands les ont remplacés. Plus fort, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on a une super équipe. Quand vous voyez notre qualité offensive : on a quatre occasions, on marque quatre buts, c'est incroyable. Mais cela suppose un bloc défensif solide et nos joueurs offensifs ont cette capacité à se replier sans rechigner. Tout le monde est prêt à se donner à fond.» Le PSG est prévenu !