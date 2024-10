BL : Francfort accroche le Bayern Munich dans un match fou, Ekitike et Olise buteurs

Suite au succès du RB Leipzig plus tôt dans la journée, la pression était sur les épaules du Bayern Munich qui se déplaçait sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, ce dimanche. Si les hommes de Vincent Kompany ont bien entamé cette rencontre, en ouvrant le score au quart d’heure de jeu grâce à Kim min-Jae, Francfort a su profiter des espaces laissés par la défense bavaroise. Auteur du but de l’égalisation (22e), Omar Marmoush s’est ensuite mué en passeur pour Hugo Ekitike (35e). Mais le Bayern a rapidement égalisé grâce à un autre défenseur central, Dayot Upamecano (38e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 14 6 13 4 2 0 20 7 3 Francfort 13 6 5 4 1 1 14 9

En seconde période, le Bayern Munich est revenu avec de meilleures intentions et a repris l’avantage grâce au quatrième but de Michael Olise (53e), en championnat cette saison. Dominé durant l’intégralité de la seconde période, Francfort est finalement parvenu à égaliser dans le temps additionnel grâce au second but de Marmoush (90e+3), bien lancé dans la profondeur par Éric Dina Ebimbe. Avec le point du nul (3-3), le Bayern reprend la première place du classement de Bundesliga, grâce à une meilleure différence de but que Leipzig. Francfort occupe la troisième place, à un point des deux équipes.