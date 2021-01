Manchester United recrute Amad Diallo !

Alors que plusieurs joueurs n'entre pas dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer et sont poussés vers la sortie, Manchester United s'active aussi dans le sens des arrivées. Ce jeudi, les Red Devils ont officialisé la venue d'Amad Diallo.

«Manchester United est heureux de confirmer que l'arrivée d'Amad Diallo, en provenance de l'Atalanta, a été finalisée. L'ailier ivoirien a signé un contrat jusqu'à fin juin 2025, avec la possibilité d'une année supplémentaire. Lorsqu'un accord entre les clubs a été annoncé pour la première fois le 5 octobre 2020 (date limite de la fin du mercato d'été), celui-ci était soumis à des conditions médicales, de permis de travail et personnelles. Ces étapes du processus sont terminées et une demande de visa a été déposée. Une fois qu'elle aura été émise, Diallo sera autorisé à se rendre à Manchester pour s'entraîner et jouer pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. »