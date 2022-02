LdC : Kylian Mbappé élu joueur de la semaine

Face au Real Madrid ce mardi, Kylian Mbappé a encore livré une prestation XXL et a donné la victoire à son équipe dans les toutes dernières secondes du match après une action dont il a le secret. Et si sa performance n'a pas manqué de faire parler le monde du football et notamment l'Espagne, le Bondynois a aussi été récompensé par l'UEFA.

Après son bon match, il a été élu meilleur joueur de la semaine de la Ligue des champions. Une nouvelle distinction pour le Champion du monde 2018 qui devance donc des joueurs comme Mohamed Salah ou Bernardo Silva.