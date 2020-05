Nantes : Imran Louza ne manque pas de courtisans

Formé au FC Nantes, Imran Louza a fait le grand saut l'an dernier en jouant ses premiers matches avec l'effectif professionnel. Et cette saison, pour son premier exercice complet avec les A, le milieu de terrain français s'est rapidement imposé, lui qui a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues pour 4 buts et 3 passes décisives. Et ses performances ont forcément attiré certaines écuries.

D'après les informations de RMC Sport, l'international Espoirs français (6 sélections) aurait tapé dans l’œil de l'AC Milan, qui aurait déjà manifesté leur intérêt. Et dans l'Hexagone, l'Olympique Lyonnais serait aussi sur le coup, Juninho aimant notamment son profil. Et d'autres clubs en Europe suivraient aussi la situation du joueur de 21 ans , sous contrat jusqu'en 2024 avec le FCN. Affaire à suivre...