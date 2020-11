Liga : la Real Sociedad enchaîne contre Cadiz

La dixième journée de Liga se poursuivait cet après-midi avec un match entre le leader, la Real Sociedad, et Cadiz, surprenant promu, en terres andalouses. Et les Basques se sont imposés sur le score de 1-0 au terme d'un match qu'ils ont largement dominés, mais où ils ont souvent été peu adroits devant le but.

Il a ainsi fallu attendre la 65e minute pour qu'Isak, à la retombée d'un centre de Januzaj, expédie le cuir au fond des filets de la tête. Peu inquiétés, les hommes d'Imanol Alguacil ont conservé leur avantage sans trop de soucis et enchaînent sur un sixième succès de rang en Liga, conservant leur première place. Cadiz reste sixième.

