Spalletti dit non à Al-Ahli

La bataille continue pour les clubs saoudiens, qui tentent de séduire un maximum de grands joueurs et de grands entraîneurs sur le continent européen. Dernier en date à avoir été courtisé par Al-Ahli, le technicien italien Luciano Spalletti. Désireux de vivre une année sabbatique après sa saison couronnée de succès sur le banc du Napoli, il a décliné la proposition.

Et pour cause, le coach de 64 ans a une idée derrière la tête. Il se sait courtisé par le nouveau directeur sportif de la Juventus Turin Cristiano Giuntoli, qui voudrait le voir sur le banc de touche pour la saison prochaine (2024-2025). Un défi qui attire Spalletti, qui a déjà entraîné, entre autres, la Roma, l’Inter et donc Naples en Serie A.

